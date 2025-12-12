В следующем году в Казани на содержание и обслуживание объектов городской инфраструктуры из бюджета города выделят 221,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На обслуживание мостов и подземных переходов Казани выделят 221,6 млн

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнять водоотлив из подвалов, обслуживать подъемные платформы, очищать водоотводные решетки, проводить монтаж и демонтаж конструкций, а также содержать проезжую часть и тротуары в летний и зимний периоды.

В перечень объектов входят 64 подъемные платформы и лифты, 46 автодорожных мостов, 14 путепроводов, 15 транспортных развязок, 17 пешеходных мостов, 37 подземных переходов и 6 тоннелей. Работы будут выполняться по заявкам весь год — до 31 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает муниципальный Комитет внешнего благоустройства.

Анна Кайдалова