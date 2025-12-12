Ушаков: Россия не видела откорректированного плана США по Украине

России не отправляли откорректированный план США по мирному урегулированию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что в предстоящие выходные США планируют провести «мозговой штурм» с представителями Евросоюза и Украины. После этих переговоров измененный документ предоставят российской стороне.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока после всех этих рабочих переговоров с Европой и с Украиной нам должны будут показать бумагу или бумаги, и мы должны увидеть, что с ними, с этими бумагами стало после этих контактов»,— сказал господин Ушаков. Он допустил, что российской стороне в новом плане «многое может не понравиться».

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон обсуждают мирную инициативу из 20 пунктов вместо 28. Президент США Дональд Трамп говорил, что ознакомился с содержанием последнего предложения по мирному плану. 12 декабря он сообщил, что американские чиновники «выбросили что-то» из мирного плана по Украине. Сейчас, по словам президента США, документ разделен на «четыре или пять частей».