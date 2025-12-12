Риэлтор Ларисы Долиной из Тольятти давал советы в СМИ по безопасности сделок

Риелтор Ларисы Долиной Денис Б. оказался уроженцем Тольятти. Ранее он консультировал читателей СМИ по вопросам безопасности сделок с недвижимостью, сообщает RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации адвоката Полины Лурье, Светланы Свириденко, певица Лариса Долина обратилась в агентство недвижимости, где Денис Б. был назначен дежурным риелтором. Один из осужденных по делу о мошенничестве Андрей Основа также родился в Тольятти. Денис Б. показал квартиру Лурье и сопровождал ее при заключении сделки в банке, осуществляя проверку документов и консультируя покупательницу. В настоящее время следствие не предъявляет Денису Б. никаких претензий.

Денис Б. был одним из первых задержанных по данному делу, однако после допроса был отпущен в качестве свидетеля. Ранее он выступал в качестве эксперта в СМИ, предупреждая о рисках мошенничества при покупке недвижимости. В частности, он рекомендовал обращать внимание на поведение продавца, нервозность и противоречивость в его показаниях, а также на попытки ускорить сделку и оказать эмоциональное давление.

Примечательно, что, по некоторым данным, сам Денис Б. в 2021 году стал жертвой мошенников, потеряв 6 тыс. руб. при попытке арендовать дом в Краснодарском крае.

Участники организованной группы, состоявшей из так называемых звонарей и дропов, 2 апреля 2024 года связались с певицей Ларисой Долиной по мессенджерам, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ.

«Звонари» обрабатывали певицу в WhatsApp и Telegram вплоть до 12 июля 2024 года, уверяя, что некие злоумышленники хотят похитить ее сбережения в банке, а также взять на ее имя кредиты под залог квартиры в Хамовническом районе Москвы.

Госпожу Долину убедили перечислить деньги на «безопасные счета», а также принять участие в «спецоперации по поимке мошенников». При этом ее предупредили «об ответственности за разглашение информации иным лицам». Артистку убедили, что продажа жилья будет фиктивной. Согласно материалам дела, «будучи введенной в заблуждение… а также ввиду особенности личности и эмоционального состояния, которое лишало ее способности понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий и оказывать сопротивление, а также торопивших ее совершить якобы фиктивную сделку» госпожа Долина согласилась продать пятикомнатную квартиру в доме №3 в Ксеньинском переулке площадью 236 кв. м по цене даже ниже ее кадастровой стоимости (123,2 млн руб.) — за 112 млн руб. Однако сделка оказалась реальной.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул народной артистке ее квартиру. Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции признали решение законным. При этом ни один из судов не обязал певицу возвратить деньги покупателю жилья Полине Лурье. Последняя планирует жаловаться в Верховный суд России.

Случай с Ларисой Долиной стал прецедентным. По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, после него суды стали чаще отбирать квартиры у покупателей и возвращать их прежним владельцам, заявившим, что они стали жертвой обмана.

Андрей Сазонов