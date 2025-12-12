Снуп Догг назначен почетным тренером США на зимней Олимпиаде 2026 года

Американского рэпера Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Это волонтерская должность, цель которой — поддерживать и вдохновлять сборную, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета США.

«Настоящие звезды — это спортсмены сборной США, а я здесь просто для того, чтобы подбадривать, вдохновлять и, возможно, делиться мудростью», — сказал господин Догг.

В пресс-службе комитета отметили, что Снуп Догг сотрудничает с компанией Fanatics над коллекцией Coach Snoop x Team USA. Часть выручки от продаж коллекции, которая поступит в продажу в декабре, будет направлена на поддержку сборной США.

Рэпер был специальным корреспондентом NBC на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Зимние Олимпийские игры пройдут с шестого по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.