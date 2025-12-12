Концерн «Калашников» завершил поставки авиационных пушек ГШ-301

Концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку 30 мм авиационных автоматических пушек ГШ-301, отгрузив изделия в установленные сроки, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Пушка ГШ-301 используется в вооружении истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Она отличается высокой скорострельностью и точностью, что принесло ей неофициальное название «балерина». Отмечается, что в последние годы производство ГШ-301 выросло в связи с проведением СВО.

Ранее концерн передал крупной отечественной компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) тактические опоры для стрелкового оружия с целью защиты режимных объектов. Изделия изготовлены и отгружены по контракту в срок.

Анастасия Лопатина