Рэпер Snoop Dogg назначен почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026

В преддверии зимних Олимпийских игр 2026 года американский рэпер Snoop Dogg присоединился к сборной США в качестве почетного тренера. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета США (USOPC).

Фото: Mike Blake / Reuters

Snoop Dogg будет поддерживать и вдохновлять американских спортсменов вне состязаний. «Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и поддержке молодежи Snoop привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов»,— говорится в релизе.

«Настоящие звезды — это спортсмены сборной США, а я здесь просто для того, чтобы подбадривать, вдохновлять и, возможно, немного делиться мудростью со стороны»,— заявил рэпер. Отмечается, что Snoop Dogg планирует использовать свою известность для привлечения внимания к благотворительному фонду Team USA Fund. Эта организация собирает пожертвования, чтобы покрыть расходы американских олимпийских и паралимпийских спортсменов на тренировки, оборудование и медицинские услуги. Также Snoop Dogg совместно с компанией Fanatics разрабатывает коллекцию Coach Snoop x Team USA. Часть выручки от продаж будет направлена на поддержку сборной США.

На летней Олимпиаде 2024 года в Париже Snoop Dogg был специальным корреспондентом NBC. Также он пронес олимпийский огонь и принял участие в церемониях открытия и закрытия Игр. В сентябре стало известно, что музыкант будет работать обозревателем NBC на Олимпиаде 2026 года, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Таисия Орлова