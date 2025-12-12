В Ярославле открыли движение по Московскому проспекту

В Ярославле сняты ограничения движения на Московском проспекте. Об этом сообщили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Общественный транспорт возвращается на свои маршруты. В настоящий момент идет восстановление графиков движения»,— уточнили в учреждении.

О перекрытии на Московском проспекте в учреждении сообщили 12 декабря в 8:50. Это привело к изменениям схемы движения общественного транспорта. Вместе с тем на «Яндекс. Картах» участок М-8 от поворота на Гаврилов-Ям до въезда в Ярославль до сих пор значится закрытым для проезда.

Рано утром в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи над регионом были сбиты восемь БПЛА. Отмена беспилотной опасности в регионе не объявлялась.