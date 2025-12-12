В Ярославской области перекрыли участок М-8

В Ярославской области полностью перекрыто движение на участке трассы М-8 с 8 утра 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры»

«На трассе М-8 «Холмогоры» полностью перекрыто движение на участке км 234+000 — км 256+300. Объезды по региональным дорогам через с. Курба и через г. Гаврилов Ям»,— сообщили в учреждении.

В областном центре перекрыли главную улицу — Московский проспект, который является продолжением федеральной трассы. Согласно данным «Яндекс Карт», дорога перекрыта на участке от пересечения Московского проспекта с улицей Калинина в Ярославле до поворота на Гаврилов-Ям по М-8.

Рано утром в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи над регионом были сбиты восемь БПЛА.

