В Татарстане утвердили законопроект о продлении налоговых льгот для гостиниц до 2030 года

Госсовет Республики Татарстан утвердил продление налоговых льгот для новых гостиниц до 1 декабря 2030 года. Законопроект был принят во втором чтении на 16-м заседании Госсовета республики VII созыва.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев отметил, что инициатива направлена на развитие туристического потенциала Татарстана и привлечение инвестиций в гостиничный сектор. Продление льгот должно стимулировать строительство новых отелей, расширение номерного фонда и повышение качества туристических услуг.

Льготы касаются отелей с классификацией не ниже «трех звезд» и номерным фондом от 50 номеров.

Льгота была введена в конце 2024 года для гостиниц, открывшихся с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Влас Северин