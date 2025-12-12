Белгородец ответит в суде за госизмену и участие в террористической организации

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Губкинского городского округа 1988 года рождения, которому вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы), участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет колонии), незаконный оборот оружия, боеприпасов (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), а также взрывных устройств в составе группы (ч. 4 ст. 222 УК РФ, до 12 лет колонии). Материалы направлены во Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в феврале 2024 года с обвиняемым связались представители запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свободная Россия"», предложив ему участвовать в ее деятельности за денежное вознаграждение. Впоследствии, в марте и мае, выполняя указания кураторов, он занимался незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки в Краснодарском крае и Белгородской области, а также проводил наблюдение за объектами и транспортом в Москве.

Деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками белгородского УФСБ.

В октябре белгородца приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в террористической организации, публичное оправдание терроризма и публичные призывы к экстремизму.

Кабира Гасанова