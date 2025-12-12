Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак курировал ввоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на территорию Украины, утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Алексей Ртищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ртищев

Фото: Министерство обороны России Алексей Ртищев

«Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию. Это создает риски создания так называемой грязной бомбы»,— заявил господин Ртищев на брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, господин Ермак организовывал ввоз ОЯТ в Украину без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Попытки ядерного шантажа с украинской стороны вызывают серьезные опасения, добавил начальник войск РХБЗ.

В Службе внешней разведки РФ утверждают, что власти Украины и их «сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов» разработали схему поставок боеприпасов в страну через польскую компанию PHU LECHMAR. К услугам польской фирмы, по заявлению СВР, обращались лица, связанные в том числе с Андреем Ермаком.