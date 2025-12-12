Минобороны РФ: Ермак курировал ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак курировал ввоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на территорию Украины, утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Алексей Ртищев.
Алексей Ртищев
Фото: Министерство обороны России
«Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию. Это создает риски создания так называемой грязной бомбы»,— заявил господин Ртищев на брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, господин Ермак организовывал ввоз ОЯТ в Украину без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Попытки ядерного шантажа с украинской стороны вызывают серьезные опасения, добавил начальник войск РХБЗ.
В Службе внешней разведки РФ утверждают, что власти Украины и их «сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов» разработали схему поставок боеприпасов в страну через польскую компанию PHU LECHMAR. К услугам польской фирмы, по заявлению СВР, обращались лица, связанные в том числе с Андреем Ермаком.