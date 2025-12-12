Совет FIDE предложил допустить российских шахматистов к командным турнирам

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил генассамблее организации допустить российских гроссмейстеров к командным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIDE.

Фото: Maria Emelianova / Chess.com / FIDE

Заседание генассамблеи FIDE пройдет 14 декабря в онлайн-формате. Также на повестку вынесен вопрос о возвращении национальной символики российским и белорусским юниорам. Кроме того, совет рекомендовал снять ограничения на использование флагов и гимнов на соревнованиях для лиц с ограниченными возможностями.

Российские и белорусские шахматисты были отстранены от командных соревнований под эгидой FIDE в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. В марте того же года организация разрешила спортсменам из этих стран принимать участие в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. В январе 2025 года совет FIDE допустил к официальным соревнованиям детско-юношеские и паралимпийские команды из России и Белоруссии, а в июне одобрил участие женской сборной в командном чемпионате мира. В ноябре российские шахматистки стали победительницами турнира.

Таисия Орлова