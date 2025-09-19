Горсовет Оби избрал нового мэра

Мэром города Обь в Новосибирской области избран Сергей Синяев. Соответствующее решение сессия горсовета приняла 18 сентября.

Как писал «Ъ-Сибирь», муниципальному парламенту были представлены два кандидата: глава Усть-Таркского района Новосибирской области Сергей Синяев и первый заместитель главы администрации Татарского муниципального округа Дмитрий Шиберт.

«Считаю, что глава должен обладать ясным видением, стратегическим мышлением и уметь взаимодействовать с местными сообществами»,— отметил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин.

Господин Синяев, инаугурация которого состоится в октябре, сменит в кресле мэра Павла Буковинина, который возглавляет Обь с 2020 года. В новом конкурсе господин Буковинин участия не принимал.

Валерий Лавский