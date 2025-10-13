В Татарстане 20 тысяч семей получили единовременную выплату за рождение ребенка

С начала 2025 года отделение Социального фонда России по Татарстану направило свыше 544 млн. руб. на единовременные выплаты при рождении ребенка. Получателями пособия стали более 20 298 семей. Об этом сообщает пресс-служба Кайбицкого муниципального района Татарстана.

Размер выплаты фиксирован и ежегодно индексируется. В 2025 году он составляет 27 тыс. руб. Работающие родители получают пособие автоматически на основании сведений из ЕГР ЗАГС и от работодателя. Неработающим родителям необходимо подать заявление через портал Госуслуги, МФЦ или отделение СФР.

Ранее сообщалось, что в Спасском районе Татарстана за рождение ребенка планируют платить 50 тысяч рублей.

Анна Кайдалова