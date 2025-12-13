Сегодня исполняется 58 лет председателю правления ПАО «Газпром нефть» Александру Дюкову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Дюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Омской области Виталий Хоценко:

— Уважаемый Александр Валерьевич! Под Вашим руководством успешно воплощаются в жизнь крупные социальные проекты, значимые для развития российских регионов. В их числе и Омская область. Мы высоко ценим партнерство с компанией «Газпром нефть» и надеемся на его успешное продолжение в дальнейшем. Пусть все Ваши замыслы и дела будут плодотворными и каждый Ваш день отмечен достижениями! Желаю добра и счастья Вам и всем, кто Вам дорог!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»