В Ярославской области возобновили движение по М-8 после перекрытия

В Ярославской области в 12:55 12 декабря было полностью открыто движение по участку федеральной трассы М-8. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Движение было перекрыто с 8 часов 12 декабря с 235 по 256 км — от поворота на Гаврилов-Ям до въезда в Ярославль. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.

С 8 утра также был перекрыт участок Московского проспекта в Ярославле, который является продолжением федеральной трассы. Его открыли в 11 часов.

Рано утром в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи над регионом были сбиты восемь БПЛА. Отмена беспилотной опасности в регионе не объявлялась.