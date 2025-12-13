К читателям газеты «Коммерсантъ»

Буддийский праздник Зул

От имени Центрального духовного управления буддистов и от себя лично сердечно поздравляю буддистов с великим праздником Зул (Зула Хурал, Чула Байырлалы, Гаден Нгачо)! Этот священный день объединяет всех последователей учения Будды в России — в Калмыкии, Бурятии, Туве и за их пределами, напоминая о великом подвиге Дже Цонкапы, чье неустанное служение Дхарме и самоотверженная проповедь учения Будды стали неоценимым вкладом в сохранение и распространение буддийского Учения.

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

В этот знаменательный день мы возжигаем лампады — символ света знания, разгоняющего тьму неведения. Каждая мерцающая лампада — это молитва о благе всех живых существ, выражение нашей благодарности Учителю и твердое намерение следовать по пути Просветления. Для калмыцкого народа этот праздник имеет особое значение: он знаменует наступление астрологического нового года — времени обновления, переосмысления пройденного пути и устремления к новым духовным свершениям. Это время, когда каждый может задуматься о совершенных поступках, отпустить груз прошлого и с чистым сердцем вступить в новый жизненный цикл, наполненный надеждами и духовными устремлениями.

Примечательно, что в этом году День ухода в паринирвану Ламы Дже Цонкапы совпал с началом иудейского праздника Хануки — праздника света, символизирующего победу добра над злом и света над тьмой. Это удивительное совпадение напоминает нам о глубинном единстве духовных традиций, о том, что все религии мира учат любви, милосердию и стремлению к просветлению. В обоих праздниках свет выступает как универсальный символ победы над невежеством и страданиями, объединяя людей разных вероисповеданий в общем стремлении к добру и гармонии.

Лама Цонкапа показал нам пример безупречной нравственности, неутомимого усердия в практике и безграничной любви ко всем существам. По сей день его труды и наставления продолжают изучаться в монастырях и служат надежным ориентиром для мирян, помогая преодолевать омрачения ума и взращивать благие качества — сострадание, мудрость и терпение. Его учение остается живым источником вдохновения для тех, кто искренне стремится к духовному росту и освобождению от страданий. В праздничный день особенно важно углубить свою практику Дхармы, вспомнить наставления Дже Цонкапы и применить их в повседневной жизни, совершить благие деяния — помочь нуждающимся, проявить доброту к ближним, вознести молитвы о мире и благополучии всех живых существ.

Пусть эти действия станут естественным продолжением нашего почитания великого Учителя и выражением благодарности за дарованное нам учение. Пусть свет лампадок, зажженных в этот священный праздник, озарит наши сердца любовью и мудростью, наполнит умы ясностью, а жизнь — смыслом и благом. Пусть благословение Трех Драгоценностей сопутствует каждому, кто стремится к Просветлению. Желаю, чтобы в ваших сердцах царили гармония и покой, чтобы ваша практика была плодотворной, а благие деяния приносили радость вам и окружающим, чтобы сострадание стало естественной чертой характера, а мудрость — надежным проводником на жизненном пути. От всей души желаю всем крепкого здоровья, душевного равновесия, успехов в духовной практике и всех благ, которые несет учение Будды. Да пребудет мир во всем мире! Да будет счастье у всех живых существ!

С молитвами и добрыми пожеланиями о вас, Геше Йонтен, председатель Центрального духовного управления буддистов.

