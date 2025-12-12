Орбан: решение о заморозке активов РФ нанесет Евросоюзу непоправимый ущерб

Решение Еврокомиссии о заморозке российских активов нанесет ЕС непоправимый ущерб, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия протестует против этого решения.

«Европейская комиссия систематически попирает европейское право. Она делает это, чтобы продолжить войну на Украине»,— написал господин Орбан в социальной сети X. По мнению премьер-министра, после сегодняшнего решения «верховенство права в ЕС заканчивается» и сменяется «правлением бюрократов».

Накануне Euractiv писал, что подавляющее большинство стран ЕС согласились заблокировать российские активы на неопределенный срок. До этого решения активы замораживались на шестимесячный период, который продлевался после единогласного решения государств-членов ЕС. Сейчас страны Евросоюза намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов на €210 млрд, чтобы не допустить вето со стороны господина Орбана.

Еврокомиссия хочет направить доходы от замороженных активов на кредит Украине в ближайшие два года. Для этого необходимо, чтобы активы были заблокированы на неопределенный срок. Как написал Виктор Орбан, Евросоюз перейдет Рубикон (то есть примет решение о заморозке российских активов) сегодня в полдень.