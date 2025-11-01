Ретропоезд «Чайковский экспресс» занял второе место на премии РГО

Ретропоезд «Чайковский экспресс» из Удмуртии вошел в тройку лучших туристических проектов России, заняв второе место в номинации «Лучший туристический проект» на ежегодной премии Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает пресс-служба минтуризма Удмуртии.

Проект, созданный министерством туризма и РЖД к 185-летию П.И. Чайковского, стал регулярным в 2025 году и быстро завоевал популярность. С начала года состоялось 45 рейсов «Чайковского экспресса», все места на которые были распроданы.

Напомним, «Чайковский экспресс» запустили в тестовом режиме в октябре 2024 года. Он курсирует по маршруту Ижевск — Воткинск. В состав ретропоезда входит старинный паровоз «Л-3095» и оформленные в дореволюционном стиле вагоны. Внутри проходит театрализованная программа и играет классическая музыка, проводники носят форму конца 19-го века.

Анастасия Лопатина