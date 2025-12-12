Индия упростила выдачу деловых виз для граждан Китая

Индия сократила бюрократические процедуры, чтобы ускорить выдачу деловых виз специалистам из Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По их словам, Нью-Дели осторожно возобновляет отношения с Пекином в условиях жестких американских тарифов.

Индия старалась не пускать китайских граждан в страну после очередного витка территориального конфликта в 2020 году. Тогда в спорном Восточном Ладакхе (Кашмир) произошло столкновение с участием около тысячи пограничников с обеих сторон. КНР официально не сообщала о количестве погибших. Индийские военные признали потерю 20 человек со своей стороны и заявили о гибели 43 китайских пограничников. Правительство премьер-министра Нарендры Моди ввело строгие ограничения на бизнес и расширило проверку деловых виз за пределы министерств внутренних дел и иностранных дел.

Один из собеседников агентства отметил, что сейчас деловые визы обрабатывают в течение четырех недель без административной проверки. Ослабление ограничений было инициировано высокопоставленным комитетом во главе с бывшим секретарем кабинета министров Радживом Гаубой.

Reuters отмечает, что отношения Индии и Китая начали улучшаться после визита Нарендры Моди в Пекин в декабре этого года. Индийский премьер-министр приехал в Китай впервые за семь лет. Стороны договорились укреплять сотрудничество. В этом же месяце страны возобновили приграничную торговлю и прямое авиасообщение.

В августе президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на индийские товары за покупку страной российской нефти, увеличив общий тариф до 50%. Источник Bloomberg рассказал, что летом правительство Нарендры Моди начало предпринимать «серьезные усилия» по улучшению отношений с Китаем.