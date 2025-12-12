Экспорт льняного масла из Удмуртии в Китай вырос в 2,7 раза за год

1,3 тыс. т льняного масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

8 декабря специалисты управления проконтролировали отправку 24,9 т льняного масла в Китай. Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов, и на основании заключения был выдан фитосанитарный сертификат.

Напомним, Удмуртия экспортировала 950 т молочной продукции, мяса свинины и комбикормов в Китай, Египет, Монголию, Узбекистан и Казахстан с начала года. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Анастасия Лопатина