В Ярославле перекрыт Московский проспект

В Ярославле временно перекрыта главная улица города — Московский проспект. Об этом сообщает ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Пробка на Московском проспекте в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В связи с этим автобусы, следующие по улице Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, улице Пожарского, проспекту Фрунзе, в сторону центра, будут выполнять рейсы только до Богоявленской площади. Автобусы, которые сейчас находятся на Московском проспекте по направлению из центра, будут разворачиваться через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, улицы Гоголя и Гагарина и двигаться в обратном направлении. В соцсетях ярославцы сообщают, что Московский перекрыт в районе ТЦ «Шоколад».

«Полицейские призывают жителей и гостей города планировать свои маршруты с учетом ограничений. Необходимо заранее выбирать альтернативные варианты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников Госавтоинспекции»,— сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность, по сообщению Минобороны, над регионом были сбиты восемь БПЛА. Движение на трассе М-8 перекрыто от поворота на Гаврилов-Ям до улицы Калинина в Ярославле (с 234 по 256 км), сообщает Yarnews со ссылкой на ФКУ «Упрдор „Холмогоры“». Сервис «Яндекс-карты» сообщает, что пробки в Ярославле по данным на 09:19 достигли 9 баллов.

