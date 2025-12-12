Пашинян прокатился по Москве на велосипеде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что проехал 26 км на велосипеде по улицам Москвы. Видео с велопрогулки, на котором видно, как он едет по Моховой улице, господин Пашинян выложил в своем Telegram-канале.

Накануне господин Пашинян прибыл в Москву, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного союза (ЕАЭС), а также в международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.

После прибытия Никола Пашиняна в столицу у посольства Армении в Москве собрались около 300 протестующих. Митингующие выступили против действий армянского премьер-министра. Они потребовали освободить владельца ГК «Ташир» Самвела Карапетяна и священников, которых арестовали после поддержки Армянской апостольской церкви (ААЦ).