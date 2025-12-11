На митинг у посольства Армении в Москве пришли около 300 человек

Митинг у посольства Армении в Москве собрал около 300 участников, включая священнослужителей и общественных активистов. Люди протестуют против действий армянского премьер-министра Никола Пашиняна, передает Life.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники акции «Мы вместе с Эчмиадзином» в защиту Армянской апостольской церкви у здания посольства Республики Армения в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Участники акции «Мы вместе с Эчмиадзином» в защиту Армянской апостольской церкви у здания посольства Республики Армения в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Никол Пашинян приехал на заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). RT передает, что протестующие требуют освободить владельца ГК «Ташир» Самвела Карапетяна и священников, которых арестовали после поддержки Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Участники митинга выразили свои требования в петиции, которую планировали передать послу Армении в Москве, сообщает Life.ru.

«РИА Новости» сообщает, что акцию протеста организовало общественное движение «Наследники Ноя» при поддержке Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.

«Собравшиеся планируют передать послу Армении в России Гургену Арсеняну резолюцию, где подчеркивается, что в истории страны даже при ее оккупации никто и никогда не посягал на церкви и святыни, а сама церковь для Армении была центром идентичности народа»,— сообщил агентству представитель по взаимодействию с государственными и общественными структурами Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ Левон Муканян.

Митингующие выступают под лозунгами «Церковь — основа армянской национальной идентичности», «Католикос — глава Церкви, выбранный народом и Богом!», «Позор раскольникам и предателям церкви», «Позор власти, преследующей священнослужителей», «Единство Церкви — единство народа, Единство народа — единство Армении», передает агентство.

В июне был арестован Самвел Карапетян, поддержавший ААЦ в конфликте с Николом Пашиняном. Бизнесмена обвинили в призывах к захвату власти в республике.

Суд Еревана в конце июня арестовал главу Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна — его обвиняют в призывах к захвату власти. Кроме того, были задержаны лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и епископ Мкртыч Прошян.