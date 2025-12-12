Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На пост главы Брейтовского округа претендуют четыре кандидата

Четыре кандидата подали документы на конкурс на замещение должности главы Брейтовского муниципального округа. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве регионального развития Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

На пост претендуют действующий временно исполняющий обязанности главы округа Дмитрий Коновалов, главный редактор газеты «Брейтовские новости» Людмила Орлова, депутат муниципального совета, адвокат Алексей Лестов и бывший заместитель главы администрации Антон Гниненко.

Господин Коновалов является сторонником партии «Единая Россия». Господин Лестов ранее являлся членом партии, а также фракции в мунсовете, но был исключен. Людмила Орлова и Антон Гниненко — беспартийные.

Выборы главы округа состоятся 17 декабря 2025 года на очередном заседании совета. «Ъ-Ярославль» сообщал, что пост стал вакантным после добровольной отставки Михаила Гелевера в июле 2025 года. После него обязанности главы исполнял сначала Александр Кощеев, а с 3 октября — Дмитрий Коновалов.

Антон Голицын

