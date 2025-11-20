В Брейтовском округе выберут нового главу

Муниципальный совет Брейтовского округа объявил конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Решение принято на заседании совета 19 ноября.

Принять участие в конкурсе смогут граждане старше 21 года, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет. Конкурс пройдет 10 декабря в 13:00 в здании администрации округа. Кандидатуры сначала рассмотрит конкурсная комиссия, а затем главу выберут депутаты муниципального совета.

Пост стал вакантным после добровольной отставки Михаила Гелевера в июле 2025 года. Он работал в этой должности с апреля. После него обязанности главы исполнял сначала Александр Кощеев, а с 3 октября — Дмитрий Коновалов.

Антон Голицын