В Чувашии объявили опасность атаки беспилотников

На территории Чувашии объявлен режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне в республике уже вводили режим беспилотной опасности. 11 декабря угрозу атаки БПЛА объявили в 18:04 и отменили в спустя три часа.

9 декабря беспилотники атаковали Чебоксары. В результате 15 зданий получили повреждения, 14 человек пострадали. Семеро были госпитализированы.

Анар Зейналов