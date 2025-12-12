В Чувашии объявили опасность атаки беспилотников
На территории Чувашии объявлен режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Накануне в республике уже вводили режим беспилотной опасности. 11 декабря угрозу атаки БПЛА объявили в 18:04 и отменили в спустя три часа.
9 декабря беспилотники атаковали Чебоксары. В результате 15 зданий получили повреждения, 14 человек пострадали. Семеро были госпитализированы.