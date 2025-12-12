Politico: бывший советник Трампа консультирует ЛУКОЙЛ по продаже активов

Бывший старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза стал консультантом международного подразделения ЛУКОЙЛа. Он работал с господином Трампом на выборах в 2024 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным собеседников издания, господин Ланза помогает российской нефтяной компании найти покупателя на зарубежные активы. Он и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по сделке. Один из собеседников Politico отмечает, что Брайан Ланза был одним из тех, кто помог получить ЛУКОЙЛу отсрочку крайнего срока продажи. 10 декабря Минфин США продлил лицензию, позволяющую проводить операции по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа до 17 января следующего года.

Брайан Ланза также работает над возможной продажей активов американскому инвестиционному банку Xtellus Partners, сообщило издание. По данным Reuters, банк стал главным претендентом на зарубежные активы российской нефтекомпании. Господин Ланза начал работу над этим проектом для ЛУКОЙЛа в последние несколько недель.

В октябре Минфин США ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Вскоре ЛУКОЙЛ объявил о поиске покупателя для своих зарубежных активов. В их число входят проекты в нефте- и газодобыче на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Африке и Латинской Америке, НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, АЗС в США, Финляндии, Румынии и Молдавии, а также международный трейдинг. Они оцениваются в $22 млрд.