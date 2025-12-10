Минфин США продлил продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа до 17 января

Министерство финансов США продлило лицензию, позволяющую проводить операции по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа до 17 января 2026 года. Соответствующее уведомление размещено Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Документ разрешает сделки, связанные с переговорами о «продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH» и ее активов, при этом запрещает перечисление средств лицам в РФ или на российские счета.

США 22 октября ввели санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и ряда их дочерних структур, установив срок завершения всех операций до 21 ноября. Позднее OFAC выдало лицензию, позволяющую до 13 декабря проводить транзакции, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Отдельно до 29 апреля 2026 года было разрешено осуществлять сделки с болгарскими предприятиями компании, в том числе с «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Балканах.