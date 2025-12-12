В Челябинске в суд направили дело о взятках экс-директора «Трассы 74»

Третий отдел по расследованию особо важных дел челябинского регионального управления СК России завершил расследование уголовного дела бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Автоспорткомплекс „Трасса 74“» Сергея Ефимова, обвиняемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Материалы направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, с октября 2022 года по сентябрь 2024-го директор муниципального учреждения получил частями взятку в сумме 4,3 млн руб. от заместителя директора компании, в том числе за предоставление земельного участка под размещение асфальтового завода. Этот участок администрация города передала «Трассе 74» в безвозмездное пользование для размещения автомобильных спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу и автокроссу.

По данным правоохранительных органов, муниципальную землю незаконно получило ООО «ПКФ „Глобус“».

Для обеспечения гражданского иска, возможной конфискации имущества и иных взысканий арестованы расчетные счета фигуранта, а также принадлежащие членам его семьи автомобили общей стоимостью около 1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Ефимова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в феврале этого года. С тех пор он находится под стражей.