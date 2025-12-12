В Твери более 20 жильцов поврежденного дома находятся в ПВР

В Твери 22 жильца дома, поврежденного после удара БПЛА, находятся в пункте временного размещения (ПВР) в школе. Среди них пятеро детей. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Тверской области.

В ПВР людей обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости, отметили в пресс-релизе. В больнице сейчас находятся трое взрослых и один ребенок. Угрозы их жизням нет.

На место ЧП приехал врио губернатора региона Виталий Королев. Он поручил завершить обследование жилого дома в кратчайшие сроки. По его результатам станет понятно, смогут ли жильцы вернуться в квартиры или им будет необходимо временное жилье.

В ночь на 12 декабря во дворе жилого дома в Твери произошел взрыв. Начался пожар. Виталий Королев сообщил, что по дому ударил беспилотник. Агентство ТАСС писало, что в результате взрыва повреждены несколько многоквартирных домов и автомобили. Пострадали семь человек, в том числе ребенок. Telegram-каналы «Осторожно, новости» и Baza также сообщали о пожаре вблизи торгового центра на юге города.