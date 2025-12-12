Во дворе жилого дома в Твери произошел взрыв

В Твери произошел взрыв, передает ТАСС. Повреждены несколько жилых домов и автомобили.

Как пишет агентство, на месте взрыва начался пожар. Спасатели тушат его и разбирают «обломки конструкций». В одном из жилых домов повреждена стена и выбиты стекла. Причину взрыва агентство не называет.

Telegram-каналы «Осторожно, новости» и Baza пишут, что пожар в многоэтажке произошел после падения беспилотника. Взрыв произошел на западе Твери. На юге города начался пожар вблизи торгового центра.