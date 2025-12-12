Reuters: США готовится захватить еще несколько танкеров у берегов Венесуэлы

Американские военные намерены перехватить еще несколько танкеров из Венесуэлы в целях усиления давления на правительство лидера этой страны Николаса Мадуро, а также сокращения экспорта венесуэльской нефти. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, суда для захвата уже определены, а Минфин США 11 декабря ввел санкции против шести судоходных компаний — поставщиков нефти.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт косвенно подтвердила намерения американских властей, заявив, что США не будут стоять в стороне и наблюдать, «как суда, находящиеся под санкциями, перевозят нефть, продаваемую на черном рынке, а доходы от нее подпитывают наркотерроризм преступных и нелегитимных режимов».

Отмечается, что новая тактика США также направлена на деятельность так называемого теневого флота танкеров, перевозящих нефть в Китай, крупнейшего покупателя сырой нефти из Венесуэлы и Ирана.

10 декабря подразделения Береговой охраны США при участии ФБР задержали вблизи венесуэльского берега танкер. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что судно перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала действия Вашингтона попыткой «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». Захваченное судно, как ожидается, отправится в один из американских портов, где правительство намерено конфисковать его груз в рамках официальной юридической процедуры.

Влад Никифоров