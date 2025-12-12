В Мексике предложили ввести тюремное наказание за производство и продажу вейпов

Сенат Мексики принял поправки к закону об общем здравоохранении, в соответствии с которыми производство или продажа вейпов и электронных сигарет будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет, а также штрафом до $12,5 тыс.

Как передает Reuters, ранее поправки одобрила нижняя палатой мексиканского Конгресса. Теперь они ожидают утверждения президентом страны.

Агентство отмечает, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее неоднократно высказывалась в поддержку запрета вейпов. Сроки вступления в силу новых запретов власти Мексики пока не озвучивали.

О возможном запрете вейпов в России — в материале «Ъ» «Подъем с оборотом».

Влад Никифоров