Трамп: Россия и Китай заинтересованы в ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет переговоры о ядерном разоружении с Москвой и Пекином. По его словам, все три страны заинтересованы в денуклеаризации.

«Одна из вещей, о которой я говорил с Китаем, — это денуклеаризация… Я говорю о ядерном оружии. Я говорил об этом с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего бы мы хотели, а также то, что хотели бы сделать они, и то, что, я думаю, хотела бы сделать Россия»,— сказал господин Трамп журналистам (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

В ответ на слова журналиста о том, что Россия ранее заявляла о неготовности заключать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), американский президент сказал: «То, что они говорят вам, отличается от того, что они говорят мне».

В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности соблюдать условия договора в течение года после истечения срока действия ДСНВ — 5 февраля 2026 года. Речь идет о сохранении лимитов в 700 развернутых носителей, 1550 ядерных боезарядов и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. По словам Владимира Путина, это позволит избежать гонки вооружений и обеспечить предсказуемость. Заключать новый договор с учетом изменившейся ситуации в мире, по его словам, невозможно.

