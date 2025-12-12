«Ведомости»: «Яндекс» выпустит электромобиль под собственным брендом

Компания «Яндекс» намерена реализовать проект по выпуску электромобиля под собственным брендом. В качестве донорской платформы будет использована модель Aion Y Plus китайского автоконцерна GAC. Совместная разработка получит название UMO 5, соответствующий товарный знак «Яндекс» уже зарегистрировал в Роспатенте, выяснили «Ведомости».

По информации источников издания, «Яндекс» ведет переговоры с российскими автозаводами, на площадке которых можно локализовать новый автомобиль. Стоимость UMO 5 составит 2,4 млн руб. с учетом субсидии на электротранспорт. Его планируется использовать в качестве машины для таксопарков.

UMO 5 — переднеприводный электрокар мощностью 204 л. с. и запасом хода от 300 до 430 км в зависимости от сезона. Емкость литий-железо-фосфатной батареи машины составляет 63 кВт·ч. Автомобиль оснащен современными опциями, включая светодиодную оптику, мультимедиа с экраном 14,6 дюйма, шестью подушками безопасности, системой кругового обзора.

Влад Никифоров