OpenAI представила новую модель GPT-5.2

Компания OpenAI представила новую версию генеративного чат-бота — GPT-5.2. Как заявляет разработчик, это «самая функциональная серия моделей для профессиональной работы с интеллектуальными ресурсами».

Как сообщила компания, новая модель была улучшена в общем интеллекте, понимании длительного контекста, использовании инструментов и машинном зрении. Модель оптимизирована для создания электронных таблиц, подготовки презентаций, написания кодов, распознавания изображений и работы со сложными проектами.

OpenAI утверждает, что GPT-5.2 устанавливает новый отраслевой стандарт по многим показателям. Согласно оценке GDPval, измеряющей определенные задачи интеллектуального труда в 44 профессиях, GPT-5.2 Thinking стала первой моделью OpenAI, которая работает на уровне эксперта или выше.

Внедрение трех версий GPT-5.2 — Instant, Thinking и Pro — в интерфейс ChatGPT началось 11 декабря для пользователей платных тарифов.