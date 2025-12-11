Ельцин-центр закроет театральную платформу

Театральная платформа «В Центре», расположенная в Ельцин-центре, в начале 2026 года завершит работу из-за финансовых проблем. Портал 66.ru пишет, что театр потерял главного спонсора.

«Театр — дело очень затратное, не только эмоционально, но и финансово. В нынешних условиях, к огромному сожалению, у театра нет средств на новые постановки и проекты»,— сообщила пресс-служба «В Центре» «Ъ-Урал».

Театральная платформа в Ельцин-центре проработала почти 10 лет. Коллектив представил десятки спектаклей, проводил лаборатории и участвовал в фестивалях, включая «Золотую маску». Из афиши «В Центре» следует, что последний спектакль «Сказка о сером львенке» пройдет 10 января.