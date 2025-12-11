В Екатеринбурге закроют театральную платформу «В Центре»

Театральная платформа «В Центре», расположенная в Ельцин-центре, завершает свою деятельность, сообщили «Ъ-Урал» представители организации. Театр проведет новогодние праздники и перестанет работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры театральной платформы "В Центре" во время спектакля "На улицах не было неба" в Музее первого президента России.

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ Актеры театральной платформы "В Центре" во время спектакля "На улицах не было неба" в Музее первого президента России.

«Театр - дело очень затратное, не только эмоционально, но и финансово. В нынешних условиях, к огромному сожалению, у театра нет средств на новые постановки и проекты»,— объяснили представители организации.

За почти десятилетие работы коллектив поставил множество спектаклей, организовал театральные лаборатории и участвовал в фестивалях, включая «Золотую Маску». «У нас было очень много прекрасных проектов, мы работали с удивительно талантливыми людьми. А самое главное - у нас был уникальный зритель, очень вдумчивый и тонко чувствующий»,— поделились в театре.

В период новогодних праздников команда театральной платформы представит последнюю постановку: спектакль для взрослых «Самый лучший Новый год» и детскую постановку «Сказку о сером львенке». Последний спектакль состоится 10 января, следует из афиши.

Анна Капустина, Полина Бабинцева