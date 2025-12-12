Странам ЕАЭС не удалось согласовать ужесточение контроля за ввозом автомобилей

На заседании межправсовета ЕАЭС 11 декабря премьер-министрам государств-членов объединения не удалось договориться по ряду вопросов, связанных с углублением интеграции, узнал «Ъ». В частности, Казахстан предложил ужесточить контроль за ввозом автомобилей, купленных физлицами на электронных аукционах. Это вызвало жесткие возражения киргизской стороны, отметившей, что это разрушает интеграцию в союзе, пояснил источник, знакомый с обсуждением. Вопрос будет передан на уровень президентов.

Также не был принят доклад об унификации индикаторов риска занижения таможенной стоимости для дорогих товаров из третьих стран — против выступила Киргизия. Премьер Белоруссии Александр Турчин сообщил, что работа в этом направлении уже принесла дополнительные поступления в бюджеты стран на $75 млн по пошлинам и более $600 млн по НДС.

Несмотря на разногласия, общие перспективы интеграции поддержали все. Премьер Киргизии Адылбек Касымалиев заявил о необходимости расширять торговлю за счет доступа к новым технологиям.

