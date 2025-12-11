Суд отклонил иск властей Ставрополя о консервации оздоровительного центра

Арбитражный суд Ставропольского края отклонил иск городского комитета градостроительства к застройщику ООО «Монолит СК» о принудительной консервации недостроенного оздоровительного комплекса, признав требования властей нецелесообразными. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Спор касался объекта на улице Доваторцев, строительство которого начала компания НИК в 2010 году. В сентябре 2023 года недострой приобрело ООО «Монолит СК», однако в мае 2025-го из-за нехватки средств приняло решение о консервации здания.

Городские власти требовали от девелопера привести объект с 15% готовности в безопасное состояние. Комитет настаивал на установке ограждения с баннером и аварийного освещения. За невыполнение условий предусматривался штраф 10 тыс. руб. в день.

Основанием для разбирательства стал акт осмотра от 13 января 2025 года, выявивший нарушения правил благоустройства. На стройплощадке отсутствовали требуемое ограждение, баннер и освещение.

Компания не согласилась с претензиями, заявив о завершении консервации к 21 мая. Застройщик установил металлическое ограждение и отключил временные инженерные коммуникации.

При судебном осмотре недостроя в июле 2025 года установлено, что участок огорожен по периметру, доступ на территорию ограничен. Суд пришел к выводу об отсутствии признаков стройплощадки: нет техники, материалов, инженерных сетей.

Участок расположен на окраине города в Промышленном районе рядом с лесным массивом. После истечения срока действия разрешения на строительство в июне 2020 года новые разрешения не выдавались.

Суд отметил, что обязанность по возведению защитных ограждений у девелопера отсутствует, поскольку не представлены доказательства наличия мест прохода людей по периметру участка. Истец не доказал причинную связь между отсутствием освещения, козырьков и баннера и опасностью причинения вреда в будущем.

Тат Гаспарян