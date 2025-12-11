Спорный участок

Суд отклонил требования властей Ставрополя к ООО «Монолит СК» о выполнении в полном объеме требований по принудительной консервации недостроенного комплекса, признав их нецелесообразными. Объект начала возводить компания «НИК» в 2010 году. Спустя 13 лет недострой приобрел «Монолит». Однако, из-за нехватки средств, в 2025 году застройщик принял решение о консервации здания. Собственник установил на территории только металлическое ограждение, но не стал делать ограждения с баннером и проводить аварийное освещение, как требовал комитет градостроительства Ставрополя.



Суд пришел к выводу, что у девелопера нет обязанности по созданию такой защиты, поскольку не представлены доказательства наличия мест прохода людей по периметру участка.

Арбитражный суд Ставропольского края отклонил иск комитета градостроительства краевой столицы к застройщику ООО «Монолит СК» о принудительной консервации недостроенного оздоровительного комплекса на ул. Доваторцев.

Как следует из решения суда, городские власти требовали от девелопера принять решение о консервации объекта с 15% готовности и привести его в безопасное состояние. Комитет настаивал на установке ограждения с баннером и аварийного освещения. За невыполнение условий предусматривался штраф — 10 тыс. руб. в день.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Монолит СК"» зарегистрировано в 1993 году в Невинномысске Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Учредитель — Эльдар Кильба. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Основанием для судебного разбирательства стал акт осмотра от 13 января 2025 года, который выявил нарушения правил благоустройства. На стройплощадке отсутствовали ограждение, баннер и освещение. Компания не согласилась с претензиями, заявив, что решение о консервации уже принято и направлено в комитет. Застройщик также указал на наличие металлического ограждения и отсутствие неустойчивых конструкций.

В 2010 году разрешение на возведение комплекса (первый этап) получило ООО «НИК». Спустя десять лет компания получила еще одно разрешение — на второй этап строительства оздоровительного комплекса. ООО «Монолит СК» приобрело недострой в сентябре 2023 года. Однако в мае 2025-го, из-за отсутствия средств, компания приняла решение о консервации здания. Процедуру завершили к 21 мая.

При консервации объекта собственник отключил временные инженерные коммуникации, выполнил ограждение — для препятствия несанкционированному проникновению на участок. При судебном осмотре недостроя в июле 2025 года было установлено, что участок огорожен по периметру, доступ на территорию ограничен. Суд пришел к выводу, что признаки стройплощадки отсутствуют: нет техники, материалов, инженерных сетей. При таких обстоятельствах требования о консервации и размещении баннера суд признал нецелесообразными.

Кроме того, участок расположен на окраине города — в Промышленном районе, рядом с лесным массивом. Суд отметил, что, после истечения срока действия разрешения на строительство в июне 2020 года, новых разрешений не выдавалось. Обязанность по возведению защитных ограждений у девелопера отсутствует, так как не представлены доказательства наличия мест прохода людей по периметру участка.

Поскольку истец не доказал причинную связь между отсутствием освещения, козырьков и баннера и опасностью причинения вреда в будущем, суд отказал в удовлетворении заявленных требований комитета в полном объеме.

Тат Гаспарян