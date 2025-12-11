Аналитик Сальковский: выпуск стали в 2026 достигнет 69 млн тонн

Выпуск стали в 2026 году начнет постепенно восстанавливаться и достигнет 69,0 млн тонн, а потребление — 40,5 млн тонн. Такой прогноз в разговоре с «Ъ» сделал аналитик по металлургическому сектору «Эйлер» Иван Сальковский.

Производство стали в России в 2025 году снизится до 57–59 млн тонн, а внутреннее потребление упадет до минимума с 2011 года, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. При этом производство стали по итогам года может оказаться ниже показателя 2021-го на 13-14%, сообщил он.

«В 2026 году возможно лишь незначительное восстановление, а для выхода на докризисный уровень могут потребоваться годы. Кризис в России глубже мирового из-за санкций, потери ключевых рынков и снижения конкурентоспособности»,— сообщил господин Орехов. По его словам, компании вынуждены оптимизировать производство и сокращать инвестиции. Для выхода из кризиса необходимы поддержка со стороны государства, снижение ставок и стимулирование внутреннего спроса, отметил эксперт.

При условии дальнейшего снижения ставок и постепенного восстановления глобальных котировок достижение «дна» в секторе стали вероятно в первом квартале 2026 года, считает Иван Сальковский.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металлу не хватило рынков».