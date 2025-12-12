Орловская прокуратура добилась увольнения чиновницы за сокрытие доходов мужа

Ливенский районный суд Орловской области удовлетворил иск прокуратуры региона об увольнении начальника отдела администрации Должанского района в связи с утратой доверия. Чиновница не предоставила сведения о доходах и имуществе своего супруга за 2023 и 2024 годы, сообщили в надзорном ведомстве.

Речь идет об экс-начальнице отдела организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства районной администрации. Установлено, что для создания видимости исполнения обязанностей служащая подала в комиссию по конфликту интересов уведомление о невозможности предоставить декларации мужа, которое было признано уважительным без проверки. При этом одним из членов комиссии была ее подчиненная, что могло повлиять на принятое решение, считает ведомство.

После того как врио главы района не принял мер по представлению прокуратуры, надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать решение комиссии незаконным и уволить чиновницу.

В Курской области на начало декабря из органов власти было уволено 12 чиновников с уголовным прошлым. Пятеро были переведены на нижестоящие должности, в отношении еще 12 рассматривалось применение одной из этих мер.

Ульяна Ларионова