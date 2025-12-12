Рост себестоимости жилья замедлился до 6,3%

Себестоимость строительства многоквартирного жилья в ноябре 2025 года выросла на 6,3% в годовом выражении, подсчитали в «РКС Девелопмент». Это ниже уровня инфляции в годовом выражении(6,64%), согласно Росстату, и значительно меньше, чем годом ранее (12,7%).

Рынок адаптировался к санкциям, наладил логистику, появился выбор локальных производителей, пояснила директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис. Помимо этого, замедляется девелоперская активность, ввиду чего производители стройматериалов вынуждены предлагать более выгодные условия заказчикам, добавляет она. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в январе—ноябре 2025 года в России запущено 36,2 млн кв. м новостроек, что на 15% меньше год к году.

Управляющий директор ГК «РКС Девелопмент» Петр Власенко отметил удешевление ряда материалов: арматуры — на 17%, газосиликатного блока — на 23%. Однако другие позиции, напротив, подорожали: плитка — на 27,7%, сантехника — на 16%. Превалирующий фактор — рост стоимости рабочей силы и механизмов, уточнил он.

Зарплаты в строительстве с начала года выросли на 23%, до 117,6 тыс. руб., сообщает HeadHunter. Дефицит рабочих специальностей компенсируется большим применением средств малой механизации, сказал директор по закупкам ГК ФСК Александр Ткаченко.

Несмотря на сдерживание затрат на материалы, цены на новостройки продолжают расти. В ноябре в Москве «квадрат» подорожал на 12%, до 541 тыс. руб. Текущий период используется для консолидации достигнутого ценового уровня, отметила замгендиректора Ricci Наталия Кузнецова.

В 2026 году темпы роста себестоимости могут вновь ускориться из-за отложенного спроса и крупных инфраструктурных проектов, таких как ВСМ, резюмирует господин Ткаченко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вот это номер».