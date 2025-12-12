Участники IT-рынка указали на ограничения из-за новых правил допуска в реестр ПО

Собеседники “Ъ” опасаются, что новые правила допуска в реестр российского ПО могут ограничить доступ к льготам для малых и средних разработчиков. Правительство 9 декабря утвердило изменения в порядок формирования реестра, дающего право на налоговые преференции и отсрочку от армии.

Теперь производители программно-аппаратных комплексов для генеративных ИИ должны иметь не менее 1 эксабайта хранения данных, не менее 1 тыс. GPU для машинного обучения и собственный ЦОД в России мощностью от 10 МВт.

Также введены требования к чипам «с матричными умножителями» с производительностью от 8,75 PFLOPs FP4, а также сетевым адаптерам от 400 Гбит/с с RDMA. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко утверждают, что постановление «не отсекает возможности по попаданию в реестр» и вводит лишь «дополнительную категорию» для ИИ-ПАК, не ужесточая условий для других разработчиков.

Основатель WMT AI Игорь Никитин отмечает, что российский рынок пока не производит такие чипы: «Эксабайт хранилища и сетевые подключения на 400 Гбит/с — это уровень крупных технологических компаний». По его оценке, инфраструктурные затраты вырастут на 40–70%. Независимый эксперт Алексей Лерон предупреждает, что концентрация ресурсов у нескольких игроков может поднять цены и снизить гибкость B2B-сегмента.

По словам источника “Ъ” в ИТ-компании, наличие мощностей «никак не гарантирует качества конечного ИИ-продукта»: более логично оценивать итоговое ПО. Он считает требование о собственном ЦОДе искусственным барьером.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Интеллекту задали планку».