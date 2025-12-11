МОК снял ограничения на участие российских спортсменов в юношеских турнирах

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал не ограничивать участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, указано в заявлении на сайте МОК.

Участие российских и белорусских спортсменов не должно быть ограничено как в индивидуальных, так и командных видах спорта, следует из заявления. Определение того, что относится к юношеским соревнованиям, а также применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой международной федерации (МФ).

«Участники саммита обязались довести эти обсуждения до сведения своих организаций для рассмотрения. Было признано, что внедрение рекомендаций заинтересованными сторонами займет время»— сообщили в МОК.

В отношении флагов, гимнов, формы и других элементов на таких турнирах должны применяться стандартные протоколы МФ или международного организатора, уточнили в комитете. Соответствующая национальная организация при этом должна иметь хорошую репутацию.

Такие принципы должны применяться к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре, следует из заявления. Кроме того, они рекомендуются к принятию всеми международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий для проведения собственных юношеских соревнований.