ОТЭКО провела геологический мониторинг состояния прибрежной зоны вдоль навалочного терминала

Сотрудники специализированной аккредитованной организации «Берегозащита» подвели итоги исследования берега Черного моря вдоль навалочного терминала компании «ОТЭКО» в порту Тамань.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Мониторинг 307 метров береговой линии с использованием геодезической системы базисных поперечников в «реперных» точках показал, что усилиями предприятия по берегоукреплению удалось избежать образования впадин на морском дне и вымывания грунта подводным течением. Береговая территория спланирована и представляет собой ступенчатую террасированную поверхность.

Специалисты также определили, что с течением времени волновая нагрузка на пляж и примыкающий к нему волногасящий откос может увеличиться. Это обусловлено тем, что происходит некоторое уменьшение уклона дна при волнении моря под влиянием юго-западных и, в меньшей мере, западных ветров.

«Геологический контроль и наблюдение за динамикой береговой линии — это неотъемлемая часть программы производственного экологического контроля ОТЭКО. Детальное исследование прибрежной зоны проводится не первый год и берет свое начало с периода строительства терминала. Результаты мониторинга, а также сравнительный анализ показателей подтверждают, что работа терминалов соответствует строгим экологическим стандартам и не оказывает негативного влияния на состояние и структуру прибрежной линии»,— подчеркивает руководитель управления промышленной экологии ОТЭКО Анна Политыко.

В соответствии с утвержденными программами производственного экологического контроля, сотрудники независимых лабораторий на регулярной основе осуществляют мониторинг воды, почвы и воздуха в морском порту Тамань и ближайших населенных пунктах. Во втором полугодии 2025 года специалисты исследовали 3694 пробы морской воды, почвы, донных отложений, ни одна из которых не показала превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Компания следит, чтобы ее деятельность не наносила вреда морской среде, и активно участвует в сохранении биоразнообразия Азово-Черноморского бассейна и поддержании экологического баланса. В августе 2025 года по заказу предприятия были выращены и выпущены в реку Протока 180 тысяч мальков русского осетра. А в ноябре в реку Мзымта было отправлено 728 мальков кумжи — черноморского лосося, который занесен в Красную книгу РФ.