Около 4,8 тыс. человек остаются без электричества в Вологодской области

По состоянию на 18:00 11 декабря в Вологодской области без электричества остаются около 4,8 тыс. жителей в 169 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов со ссылкой на доклад заместителя главы региона Евгении Мазановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В зоне ответственности «Россетей» электроснабжение отсутствует у 4 765 жителей в 165 населенных пунктах Череповецкого и Кадуйского округов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 62 бригады — 226 человек и 69 единиц техники.

На сетях Вологодской областной энергетической компании (ВОЭК) без света остается 81 человек в четырех населенных пунктах тех же округов; там задействованы четыре бригады, шесть единиц техники и 12 специалистов.

Подачу электроэнергии обещают полностью восстановить к 22:00 11 декабря.

Накануне, 10 декабря, около 15 тыс. жителей Вологодской области лишились доступа к электричеству из-за непогоды. В регионе продолжают наблюдаться снегопады и налипание мокрого снега на провода, что осложняет работу энергетиков.

Артемий Чулков