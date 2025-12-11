Mercedes-Benz станет основным спонсором WTA с 2026 года

Женская теннисная ассоциация (WTA) и автомобильный концерн Mercedes-Benz объявили о начале долгосрочного партнерства. По оценкам портала Hard Court, контракт стал одним из крупнейших в истории женского спорта.

Как сообщает BBC, контракт с Mercedes-Benz был заключен на 10 лет. По условиям соглашения, концерн будет ежегодно выплачивать около $50 млн. Ранее титульным партнером WTA была компания Hologic, которая занимается производством медицинского оборудования. Четырехлетний контракт о сотрудничестве был подписан в 2022 году. Стоимость сделки составила $20 млн в год.

С 1 января 2026 года женский тур будет носить название WTA Tour Driven by Mercedes-Benz. Начиная с турниров в Абу-Даби и Остраве, которые пройдут с 1 по 7 февраля, логотип компании появится на сетке. В пресс-службе WTA отметили, что в 2026 году бренд будет представлен примерно на 30 соревнованиях, а в 2027 году их количество увеличится.

Кроме того, Mercedes-Benz предоставит автомобили для мероприятий WTA. Также ожидается, что компания подпишет индивидуальные рекламные контракты с некоторыми теннисистками. Недавно третья ракетка мира американка Коко Гауфф стала амбассадором бренда.

Таисия Орлова